Статус ВПО не рятує від мобілізації: кого можуть призвати літом, хто має право на відстрочку

Статус ВПО не звільняє особу від мобілізації в Україні. Переселенці зобов’язані ставати на військовий облік за новим місцем проживання.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову КМУ №1487.

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Які загальні правила мобілізації переселенців

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації всі внутрішньо переміщені особи підлягають військовому обліку нарівні з іншими громадянами. Статус ВПО не звільняє від обов’язку стати на облік у ТЦК, навіть якщо людина покинула окуповану чи прифронтову територію.

Переселенці зобов’язані стати на облік за новим місцем проживання протягом 7 днів після приїзду.

Зауважимо, що повістку можуть вручити будь-де: на вулиці, блокпосту, роботі чи вдома.

Чи мають ВПО право на відстрочку від мобілізації

Сам статус ВПО не є підставою для відстрочки. Однак переселенці, як і всі інші військовозобов’язані, можуть скористатися загальними причинами, за яких не здійснюється призов.

Серед підстав для відстрочки:

наявність трьох і більше дітей віком до 18 років;

виховання дитини з інвалідністю;

догляд за близькими (хворими батьками, дружиною/чоловіком, дітьми);

статус особи з інвалідністю та/або серйозні проблеми зі здоров’ям передбачені Наказом 402 Міністерства оборони;

бронювання;

робота в силових структурах, Верховній Раді, Кабінеті міністрів, судах, Прокуратурі тощо.

Всі ці підстави передбачені законом й діють для всіх військовозобов'язаних, включно з ВПО.

Що буде якщо ВПО не встане вчасно на облік

Порушення строків військового обліку або ухилення від мобілізації – адміністративне і кримінальне правопорушення. Відповідальність за такі дії передбачена статтями 210 та 210-1 КУпАП, а також статтями 335 – 337 ККУ.

Сума штрафів для ВПО та інших громадян:

від 17 000 до 25 500 гривень – для фізичних осіб;

від 34 000 до 59 000 гривень – для посадових осіб або організацій.

Якщо штраф не сплачено у встановлений строк, його сума подвоюється після передачі справи до виконавчої служби.

Яка є фінансова підтримка для ВПО

Попри обов’язок ставати на військовий облік, держава продовжує надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Найвразливіші категорії переселенців мають право на щомісячну грошову виплату:

2 000 гривень на дорослого ВПО;

3 000 гривень – на дитину або особу з інвалідністю.

Для отримання такої допомоги потрібно мати статус ВПО, там бути зареєстрованим у системі Міністерства соціальної політики.