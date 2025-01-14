У ТЦК прокоментували заяву Клименка про проведення мобілізаційних заходів без поліції

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ТЦК можуть здійснювати мобілізацію без поліції. Однак правоохоронці мають право проводити заходи оповіщення без співробітників територіального центру комплектування.

Водночас вони не мають повноважень щодо мобілізації військовозобов'язаних. Про це розповіла заступниця начальника районного ТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію.

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Що кажуть у ТЦК щодо участі поліції

За її словами, згідно із законодавчими актами, представники Національної поліції, виконавчої влади, районних державних цивільних адміністрацій, керівники підприємств, установ й організацій мають обов'язок забезпечувати мобілізацію.

Органи національної поліції, оскільки вони повністю залучені в процесі розшуку громадян, які ухиляються від мобілізації, виявлені, доставлені їх й притягненні до відповідальності, звичайно, повинні спільно з ТЦК, проводити ці заходи,

– заявила Козак.

Вона зазначила, що правоохоронці мають право бути без співробітників територіального центру комплектування, оскільки залучені до заходів сповіщення, проте саме мобілізовувати громадян у них немає повноважень, це можуть робити представники ТЦК.

Водночас без поліції важко перевірити чи перебуває правопорушник у розшуку. За словами заступниці, співробітники ТЦК не можуть відповідно здійснити адміністративне затримання й доставлення або ж здійснювати заходи адміністративного впливу.