Мобілізація засуджених: Малюська розповів, коли перша група бійців вирушить на фронт

Міністр юстиції України розповів про мобілізованих засуджених. За його словами, перед відправленням на фронт вони мають пройти не менше двох місяців підготовки.

За словами міністра, наразі військові навчаються виконувати бойові завдання. До речі, Денис Малюська розповідав, що протягом травня – червня 2024 року вдалось мобілізувати 2750 чоловіків.

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Коли перші мобілізовані засуджені вирушать на війну

Глава Мін'юсту розповів, що перші мобілізовані засуджені вирушать на фронт вже до кінця літа 2024 року.

У тюремній системі є багато хороших людей, які могли б бути корисними на фронті. Це гарне вікно можливостей розпочати своє життя з нової сторінки,

– сказав Денис Малюська.

За його словами, вже орієнтовно 2 862 ув'язнених зі 5 196 звільнили з тюрем з часу ухвалення закону, який дозволяє добровільну мобілізацію засуджених. Через стан здоров'я відмовили у мобілізації 368 особам.

Очікують, що програма принесе орієнтовно 5 тисяч нових рекрутерів. Проте міністр вважає, що "найсприятливіші обставини" можуть збільшити це число.

До речі, у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила сформували новий батальйон "Характерники". До нього увійшли засуджені люди, які добровільно мобілізувались.