Ув'язнені приєднуються до ЗСУ: в яких підрозділах вони служитимуть

Не так давно Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених, що почало давати свої плоди. Відомо про 613 в’язнів, які вже стали до лав ЗСУ і проходять відповідну підготовку.

Ув’язнені, які приєднуються до лав Збройних сил України, попередньо будуть входити до штурмових підрозділів. Про це в етері телемарафону повідомив Міністр юстиції України Денис Малюська, передає 24 Канал.

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В ЗСУ з'являться нові штурмові підрозділи

Малюська зазначив, що наразі планується створення підрозділів, що складатимуться виключно з людей, які відбували покарання.

Це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Я не зовсім впевнений, що це найкраща опція, але військовим видніше. Ми поки що не дійшли до безпосереднього ведення бойових дій. Іде підготовка, можливо, ситуація зміниться пізніше, і вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь,

– сказав Малюська.

За словами міністра, 613 в’язнів вже стали до лав ЗСУ і проходять відповідну підготовку. Малюська також зазначив, що невідомо, чи буде збережено положення про те, що ув’язнені будуть служити виключно у штурмових підрозділах.

Мобілізація засуджених в Україні: що відомо