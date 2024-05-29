Перші мобілізовані в'язні взяли у полон росіянина

До лав ЗСУ вже долучилися понад пів тисячі в'язнів. І перші з них вже навіть встигли взяти в полон російського військового.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповіла, що перші засуджені, які долучилися до ЗСУ, нині вже проходять злагодження, а дехто встиг відзначитись тим, що взяв у полон російського військового.

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Скільки засуджених хочуть мобілізуватися

Олена Висоцька розповіла, що станом на 29 травня бажання мобілізуватись виявили понад 4 тисячі засуджених.

Їхні заяви мають обов'язково розглядати в суді. Перед цим в'язні-добровольці проходять перевірку, військово-лікарську комісію та знайомство з командирами.

Також, за її словами, до війська нині долучилися вже понад 600 в'язнів і це число продовжує зростати.

Засуджені, які ідуть служити зараз, роблять це абсолютно контрольовано – після перевірки, відповідно до закону. Вони готуватимуться і виконуватимуть важливу для нашої держави роботу,

– сказала вона.

Одні з перших засуджених взяли в полон окупанта

Висоцька зазначила, що роботи на фронті багато і не обов'язково зі зброєю.

Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина,

– розповіла Висоцька.

Де служитимуть колишні в'язні, визначає Міністерство оборони. Урядовиця також запевнила, що українська практика не повторює російської.

З одного боку, ми прийняли виклик не повторити помилки та недемократичні підходи Росії. З іншого боку, ми не мали дати засудженим можливість, скажімо так, відслужитись у тилових підрозділах, замінивши своє покарання фактично на свободу. Це теж важливо розуміти, що певний час ці люди мають працювати на державу, а контракт укладається до кінця воєнного стану,

– сказала вона.

До слова, раніше міністр юстиції Денис Малюська розповів, що засуджених жінок у Збройні Сили України поки не мобілізували. Хоча в законі немає обмежень щодо цього.