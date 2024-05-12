Мобілізація ув'язнених: у Міноборони сказали, в яких підрозділах будуть служити засуджені

Напередодні, 8 травня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених. У Міноборони пояснили, в яких саме підрозділах будуть служити ці громадяни.

Рішення про мобілізацію засудженого буде залежати не лише від особистого бажання ув'язненого та складу злочину. Про це заявив речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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Спеціальні підрозділи

Представник Міноборони наголосив, що рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від особистого бажання ув'язненого та складу злочину, а і від висновку ВЛК, рішення суду й готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ. Рішення про умовно дострокове звільнення ухвалює суд.

Засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин,

– розповів Лазуткін.

Зверніть увагу! Будуть діяти обмеження для осіб, які відбувають покарання або були засуджені за: