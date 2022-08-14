Дуже проблематичні, – військовий експерт оцінив перспективи для росії від мобілізації "зеків"

Через проблеми з людським ресурсом одним із способів поповнення російської армії стала мобілізація ув'язнених. Але такі війська будуть доволі проблематичними.

Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, якщо росія вже використовує ресурс ув'язнених, то це є ознакою відчаю.

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Чи "зеки" потужне підкріплення для армії росії

Коваленко зазначив, що підрозділ, який повністю буде сформований саме із "зеків", буде дуже проблематичним. Мовиться про батальйонно-тактичну групу, що становить від 500 або 800 осіб, залежно від функцій та її призначення.

Адже, зауважив він, це буде кілька сотень повністю озброєних "зеків". Такий підрозділ може навіть не підкорюватися безпосередньо наказам командування.

Насправді це, мені здається, велика проблема буде саме для тих російських окупаційних військ та командування, де буде перебувати така неконтрольована група. Бо насамперед "зеки" – це люди, які не підкорюються наказам,

– пояснив військовий експерт.

Якщо ж, за словами Коваленка, це буде не цілий підрозділ, а їх розміщуватимуть по різних, то якоїсь вирішальної ролі таке угруповання не буде відігравати.

До того ж, наголосив він, якщо армія починає використовувати ресурс ув'язнених, то це вже ознака відчаю через ту ситуацію, в якій вона опинилася.

Чи "зеки" потужне підкріплення для армії росії: дивіться відео

"Вербування ув'язнених є досить суттєвою дилемою"

Коваленко зауважив, що у кримінальному світі не дуже схвалюють участь "зеків" у воєнних конфліктах та у силових структурах. На це йдуть ті люди, що вже слугували інтересам поліції чи служб, які перебувають у в'язницях.

Тобто вони не з кримінального світу, вони вигнанці з кримінального світу. А якщо з кримінального світу хтось йде до армії, то він також стає вигнанцем,

– сказав він.

За словами військово-політичного оглядача, якщо такий "зек" повернеться до в'язниці, його там можуть навіть убити. Тому вербування саме ув'язнених є досить суттєвою дилемою.

Мобілізація в росії: що відомо

окупанти з усіх сил намагаються поповнити запаси свого війська. Для цього проводять не лише приховану мобілізацію, а й набирають добровольців. З останнім в загарбника не все так гладко.

Найчастіше вбивати українців приходять громадяни росії з віддалених регіонів. Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, щоб уникнути мобілізації, до війська залучаться й ув'язнених.

росія також проводить мобілізацію на окупованій території Донбасу, буквально по дворах шукаючи, кого б призвати. Водночас у "ЛНР" є можливість відкупитися від служби.

Після серії потужних вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в Криму, для армії рф може бути дано наказ наступати . Колишній співробітник Служби безпеки України, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак пояснив, чи може росія оголосити мобілізацію.

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