Чи є на порядку денному Ради питання про призов жінок
- Жінки можуть ставати на військовий облік лише за власним бажанням, а примусова мобілізація не передбачена.
- Верховна Рада вирішила законодавчо закріпити добровільний принцип військового обліку для жінок, щоб уникнути політичних маніпуляцій.
Жінки можуть ставати на військовий облік лише за власним бажанням, а примусова мобілізація не передбачена. У Верховній Раді вирішили законодавчо закріпити цей принцип, щоб уникнути політичних маніпуляцій.
Про це розповів член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу в "Медіацентр Україна", повідомляє 24 Канал. За його словами, ще у постанові Кабміну було передбачено, що жінки можуть бути мобілізовані виключно за їхньою згодою.
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Жінки на військовому обліку тільки за згодою
Він зазначив, що через політичні маніпуляції з боку деяких опозиційних сил Верховна Рада вирішила остаточно закріпити це на законодавчому рівні.
Ніякого примусу до сьогоднішнього дня для жінок не було. Лише їхня добровільна згода,
– наголосив Веніславський.
За словами депутата, у законі передбачено:
- Жінки стають на військовий облік лише за власним бажанням.
- Проходження базової військової підготовки також є добровільним.
- Після проходження підготовки жінки можуть стати на облік тільки за власною згодою.
Питання примусової мобілізації жінок не стоїть,
– підкреслив Веніславський.
Народний депутат також нагадав, що вже десятки тисяч українських жінок служать у ЗСУ, виконують бойові завдання та укладають контракти. Тому зміни в законі лише закріплюють добровільний принцип військового обліку для жінок.