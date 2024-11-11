Мобілізація жінок: що про це говорить закон

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Час від часу з'являються розмови про мобілізацію жінок.

Поки мобілізацію жінок не обговорюють. Про це пише 24 Канал.

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Кого з жінок можуть вже мобілізувати

Жінки можуть вступити до війська на добровільних засадах. Їх у ЗСУ зараз понад 60 тисяч, і вони служать на різних посадах. Зокрема, у штурмових підрозділах.

Водночас деякі категорії жінок – військовозобов'язані, тобто вони мають обов'язок, як і чоловіки, вчасно оновлювати свої дані в ТЦК.

На військовий облік повинні стати жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту. Мовиться про жінок від 18 до 60 років, яких визначать придатними до служби за станом здоровʼя.

Жінкам, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю (наприклад, спеціалістки з біомедичної інженерії чи біотехнологій) із затвердженого міноборони списку, не обовʼязково ставати на військовий облік. Це теж тільки добровільно.

Кого з жінок не візьмуть на службу

Навіть якщо жінку мобілізують, вона має право звільнитися через вагітність або у піти відпустку для догляду за дитиною.

Є також певні категорії, які не можуть мобілізувати.

Не можуть мобілізувати:

жінку, якщо її чоловік проходить військову службу і вони мають дитину до 18 років;

подружжя, яке виховує трьох і більше дітей віком до 18 років (якщо немає заборгованості зі сплатою аліментів понад три місяці);

непридатних до служби за станом здоров'я або віком;

жінок і чоловіків, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий із батьків помер, його позбавили батьківських прав, визнали зниклим безвісти або він перебуває в місці позбавлення волі;

опікунів або прийомних батьків, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Або якщо дитина — повнолітня з I чи II групою інвалідності;

жінки і чоловіки, які виховують дитину до 18 років, хвору на важкі ураження нервової системи, з важкими вродженими вадами розвитку, онкологією, паралічем, важкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими захворюваннями нирок;

усиновлювачі, які утримують дитину до 18 років, яка перед цим була сиротою;

ті, хто має чоловіка (дружину) особу з інвалідністю І чи ІІ груп;

ті, хто має чоловіка (дружину) особу з інвалідністю ІІІ групи, яку він (вона) отримали, втративши кінцівки, кисті рук, стопи ніг, один із парних органів, або якщо він (вона) мають онкологію чи психічні вади;

ті, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ груп або ті, у кого один з батьків чоловіка (дружини) має інвалідність І чи ІІ груп (якщо більше немає не військовозобов'язаних, які зможуть за ними доглядати);

якщо близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО чи участі в бойових діях під час воєнного стану;

якщо близьким родичам присвоїли звання "Герой України".

Не підлягають мобілізації й заброньовані працівники, студенти денної форми, докторанти та інтерни.