Військовий облік жінок з 1 жовтня: чи можна буде виїжджати за кордон

Багато хто з жінок-медиків та фармацевток хвилюється, що вони будуть обмежені у виїзді за кордон через те, що їм треба стати на військовий облік. Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, чи справді це так.

В ефірі національного телемарафону міністр охорони здоров'я пояснив, жінки яких професій повинні стати на військовий облік та чи зможуть вони виїжджати за кордон. Про це пише 24 Канал.

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Які жінки повинні стати на військовий облік

Від 1 жовтня 2023 року жінки у віці від 18 до 60 років, які здобули освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, повинні стати на військовий облік. Це потрібно зробити до 31 грудня 2026 року, тож на це в них буде більш ніж 3 роки. А від січня 2023 року жінки, які здобувають медичну освіту, проходять постановку на військовий облік одразу після випуску.

Стати на військовий облік повинні жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту або працюють:

лікарями,

стоматологами,

акушерками,

медичними сестрами,

фармацевтами,

провізорами,

науковими співробітницями,

керівницями підрозділів в охороні здоров'я.

Віктор Ляшко зазначив, що ця норма не є новою – вона діє ще з 1992 року, тож більша частина жінок-медиків та жінок-фармацевтів уже перебувають на військовому обліку. Проте раніше ця система працювала недосконало, через що не всі жінки-медики були охоплені військовим обліком. Зараз вони мають стати на нього самостійно.

Чи зможуть жінки-медики виїжджати за кордон після 1 жовтня

Віктор Ляшко зазначив, що жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок із 1 жовтня 2023 року не буде.

Він пояснив, що обмеження щодо перетину кордону діють лише для певних категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади. Тобто на тих медикинь та фармацевток, які перебувають на державних посадах, у центральних органах виконавчої влади, є народними депутатками чи депутатками місцевих рад.