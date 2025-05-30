Військовий облік медикинь: чи це означає, що мобілізуватимуть жінок

З 1 жовтня 2023 року в Україні жінки з медичною та фармацевтичною освітою стали на військовий облік, але це не дорівнює мобілізації. Наразі призову до війська підлягають лише чоловіки віком від 25 до 60 років.

А облік жінок-медиків потрібний для визначення об'єктивних резервів медперсоналу. Також це допомагає визначити наявний медичний потенціал серед жінок та їхню готовність допомагати в умовах воєнного стану, передає 24 Канал.

Дивіться також Від танкісток до пілотів БпЛА: "Хартія" закликає жінок долучатись до служби

Чи можуть мобілізувати жінок

Те, що жінки-медики віком до 60 років підлягають військовому обліку, якщо їхня придатність визначена ВЛК, було законодавчо встановлено ще у 1992 році.

А у 2022 році жінкам медичних та фармацевтичних професій, які не перебувають на військовому обліку, дозволили працювати як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року. Однак, про це роботодавці повинні повідомити ТЦК СП.

Окрім того, жінки з медосвітою в Україні можуть виїжджати за кордон, навіть якщо стоять на обліку в ТЦК. Жодних законодавчих змін з 1 жовтня 2023 року щодо цього питання не було.

Наразі такі обмеження є лише для деяких категорій держслужбовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.

До слова, у січні 2025 року президент підписав документ зі змінами до закону. Було уточнено норми щодо військового обліку жінок, які хочуть пройти базову військову підготовку за власним бажанням. За новими правилами, їх мали за особистою згодою ставити на військовий облік, а після базової підготовки – зараховувати до військового обліку військовозобов'язаних.

У такому випадку на жінок автоматично поширюватимуться усі зобов'язання, які покладені на чоловіків під час дії воєнного стану.

Але закон обов'язкового проходження служби для жінок не передбачає. Вони можуть вступити до лав армії лише добровільно за контрактом.