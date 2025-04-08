Чи буде в Україні мобілізація жінок у квітні 2025

В Україні у квітні триває загальна мобілізація. Призову до війська підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років.

А чи буде мобілізація жінок у квітні 2025, розбирався 24 Канал.

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Чи мобілізовуватимуть жінок в Україні

З 1 жовтня 2023 року в Україні жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту, стали на військовий облік, але це не дорівнювало мобілізації.

"Облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків у державі", – зауважували у міністерстві.

Ще у 1992 році законодавчо було закріплено, що жінки-медики підлягають військовому обліку, якщо їм до 60 років та їхня придатність визначена ВЛК.

А у 2022 році було ухвалено, що жінки медичних та фармацевтичних професій, які не перебувають на військовому обліку, можуть працювати як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

Також жінки з медосвітою в Україні можуть вільно виїжджати за кордон, навіть якщо стоять на обліку в ТЦК. Жодних законодавчих змін щодо цього питання не було.

"Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади", – зауважували у МОЗ.

Водночас у січні 2025 року президент підписав документ зі змінами до закону, де, зокрема, уточнювали норми щодо військового обліку жінок, які хочуть пройти базову військову підготовку за власними бажанням. За новими правилами, їх мали за особистою згодою ставити на військовий облік призовників, а після базової підготовки – зараховувати до військового обліку військовозобов'язаних.

На цю категорію жінок, згідно із Конституцією України, автоматично поширюватимуться усі зобов'язання, які покладені на чоловіків під час дії воєнного стану.

Водночас закон обов'язкового проходження служби для жінок не передбачає. Вони можуть вступити до лав армії лише добровільно за контрактом.