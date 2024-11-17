Мобілізація жінок у листопаді: чи можуть призвати українок

Тема мобілізації жінок в Україні стає дедалі актуальнішою. Чи можуть мобілізувати жінок у 2024 році, за яких умов, та чи можна перетинати кордон усім українкам.

Законодавство щодо мобілізації жінок в Україні не змінилося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Чи можуть мобілізувати жінок у 2024 році

У жовтні посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що жінок можуть залучити до ЗСУ за потреби, щоб врятувати Європу від війни. Тим часом у ЗСУ висловлювалися, що всі українки мають отримувати військову підготовку.

Адвокатка Тетяна Савченко роз’яснила, кого стосується мобілізація в листопаді, та чи плануються зміни до законодавства.

Вона підкреслює, що законодавство наразі не змінилося, і мобілізація жінок можлива лише за їхньою згодою. Жінки з медичною освітою вважаються військовозобов’язаними, проте навіть їх призивають виключно добровільно.

Згідно з Конституцією, захист держави є обов’язком усіх громадян незалежно від статі. Проте на сьогодні мобілізація жінок можлива лише за їхнім бажанням, зазначено у статті 1 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Однак добровольцям можуть відмовити у підписанні контракту. Це можливо, якщо жінка:

має трьох дітей;

виховує дитину з інвалідністю або прийомну дитину до 18 років;

є матір’ю-одиначкою;

опікується чоловіком або батьками з інвалідністю;

є студенткою або має бронь на роботі.

Українки також можуть добровільно пройти базову військову підготовку.

Жінки яких спеціальностей є військовозобов’язаними

Призов жінок залишається добровільним, але представниці деяких професій вважаються військовозобов’язаними і мають перебувати на військовому обліку.

До військовозобов’язаних належать жінки таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Постановка на облік, втім, не означає мобілізацію. Це потрібно, аби Генштаб розумів, скільки медиків є у резерві.

Зазначимо, що виїзд з України залишається дозволеним для всіх жінок, навіть військовозобов’язаних. Заборона діє лише для тих, хто служить за контрактом або працює на державній службі.