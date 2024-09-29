Чи буде мобілізація жінок у жовтні

29 вересня 2024, 12:37
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Автор: Анжеліка Байбак

Від 18 травня 2024 року усі жінки з медичною освітою зобов'язані стати на військовий облік. Водночас взяття на облік не означає, що жінку можуть мобілізувати.

Так, згідно з Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" на військовий облік зобов'язані стати жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Однак їхня мобілізація може бути лише добровільною, передає 24 Канал.

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Чи будуть мобілізувати жінок у жовтні

На військовий облік зобов'язані стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Зокрема мовиться про такі спеціальності: 

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіологія та епідеміологія.

Однак мобілізація жінок, які стали на військовий облік, відбувається виключно добровільно. Варто наголосити, що жінок, які стали на військовий облік, не обмежують у праві виїзду за кордон. 

Військовозобов'язані жінки повинні були стати на облік до 16 липня. Ті, хто цього не зробив, можуть отримати штраф. 

Разом з тим, не всіх жінок можуть залучити до служби, навіть за власним бажанням. У службі можуть відмовити, якщо: 

  • є троє неповнолітніх дітей,
  • є дитина з інвалідністю або прийомна неповнолітня дитина, 
  • наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;
  • жінка є матір'ю-одиначкою;
  • жінка є студенткою або заброньована на роботі.