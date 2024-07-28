Мобілізація жінок у серпні: хто обов'язково має стати на облік та які штрафи передбачені

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Про мобілізацію жінок не йдеться, хоча представниці деяких спеціальностей і мають стати на облік.

Жінки не підлягають обов'язковій мобілізації. Поте представниці деяких спеціальностей мають стати на військовий облік, передає 24 Канал.

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Хто повинен стати на облік

На військовий облік обов'язково стають жінки таких медичних спеціальностей:

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична терапія;

фізична реабілітація;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

промислова фармацевтика;

стоматологія;

медицина;

біомедична інженерія;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

фізіології та епідеміологія.

токсикологія;

фармакологія;

Які штрафи передбачені

Навіть якщо жінка не працює за медичною спеціальністю, але має відповідну освіту, вона все оно має стати на облік.

Жінки тих професій, які наведені вище, не встигли оновити дані, загрожує штраф. Відповідальність передбачена за вчинення вперше адміністративне правопорушення передбачено штраф 17 000 гривень, за повторне протягом року 25 500 гривень.