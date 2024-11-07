Чи буде загальна мобілізація жінок в Україні: що кажуть військові, волонтери та депутати

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Мобілізацію та воєнний стан в Україні вчергове офіційно продовжено – до 7 лютого 2025 року. Призову до війська підлягають лише чоловіки віком від 25 до 60 років. Однак інколи лунають і голоси щодо змін у мобілізаційних порядках. Наприклад, щодо мобілізації хлопців з 18 років або загальної мобілізації жінок.

Пропозицію щодо мобілізації українок у листопаді озвучила на телемарафоні волонтерка Марія Берлінська. На її думку, цей крок має бути ухвалений для збереження України. Берлінська порадила "відкинути ілюзії та підготуватися до оборони країни".

Водночас Соломія Бобровська, членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, у коментарі 24 Каналу запевнила, що про примусову мобілізацію жінок наразі взагалі не йдеться.

Чи передбачено законом загальну мобілізацію жінок та що про це думають у Верховній Раді – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як жінки можуть долучитися до війська за законом

Українських жінок можуть мобілізувати до війська лише за власним бажанням, але певні категорії жінок все ж мають стати на військовий облік.

Зокрема, це стосується жінок із медичною або фармацевтичною освітою, що зазначено у статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Жінки-медики віком від 18 до 60 років, які за станом здоров'я визнані придатними до служби, зобов'язані стати на облік.

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Варто зазначити, що військовий облік не означає автоматичну мобілізацію. Під час воєнного стану жінки, які перебувають на обліку, можуть бути залучені до служби лише добровільно. У мирний час вони також можуть вступити на службу або в резерв лише за контрактом.

Жінки, які мають освіту, що відповідає військово-обліковим спеціальностям зі списку, затвердженого Міноборони, не зобов'язані ставати на облік — це їхній добровільний вибір.

Закон також наголошує на гендерній рівності у військовій службі. Жінки можуть виконувати військовий обов'язок на рівних з чоловіками умовах, зокрема проходити службу за контрактом.

Щодо базової військової підготовки, чоловіки віком від 18 до 25 років повинні пройти її обов'язково. Це тримісячний курс загальновійськової та фахової підготовки під час воєнного стану. Після проходження курсу до досягнення 25 років їх не мобілізують. Жінки також можуть добровільно пройти базову військову підготовку, якщо вони придатні за станом здоров'я і відповідають віковим критеріям. Як чоловіки, так і жінки мають право самостійно обирати рік проходження цієї підготовки.

Як жінки можуть звільнитися з армії

Жінки можуть звільнитися зі служби після її початку у зв’язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною. Крім того, певні категорії громадян не підлягають мобілізації.

Зокрема, це стосується:

дружин, якщо обидва з подружжя проходять військову службу і мають дитину до 18 років;

жінок і чоловіків, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років (за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці);

осіб, непридатних до служби за станом здоров’я або віком;

жінок і чоловіків, які мають дитину до 18 років і є єдиними опікунами через смерть, позбавлення батьківських прав другого з батьків або його зникнення безвісти чи ув’язнення;

опікунів і прийомних батьків, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, або якщо повнолітня дитина має I чи II групу інвалідності;

жінок і чоловіків, що виховують дитину до 18 років з важкими захворюваннями: ураженнями нервової системи, онкологією, вродженими вадами, паралічем, психічними розладами, цукровим діабетом I типу чи гострими нирковими хворобами;

усиновителів, які утримують дитину-сироту до 18 років;

осіб, що мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи, або III групи (якщо інвалідність пов’язана з втратою кінцівок, органів, онкологією чи психічними розладами);

тих, у кого один із батьків або батьків чоловіка чи дружини має інвалідність I чи II групи (за умови відсутності інших, не військовозобов’язаних осіб для догляду);

осіб, чиї близькі загинули або зникли безвісти під час АТО чи бойових дій під час воєнного стану;

осіб, чиїм родичам присвоєно звання "Герой України".

Чому постало питання мобілізації жінок до ЗСУ

На початку листопада питання мобілізації жінок озвучила ветеранка, очільниця волонтерського проєкту Victory drones, Марія Берлінська в інтерв'ю ТСН.

Розумію, що це непопулярне рішення. Розумію, що і я підпадатиму під мобілізацію. Я колись пішла добровільно і дуже багато моїх посесетер пішли. Вже багато з них загинули. Нам треба обирати, адже ми хочемо, щоб наше плем'я вижило. Я не вважаю, що життя чоловіків коштує менше, ніж наше з тобою,

– сказала Берлінська журналістці.

На думку волонтерки, українські жінки мають певні привілеї, адже можуть поїхати з країни під час війни, а також не долучатися до допомоги.

Проте ми маємо зберігати своїх чоловіків, тому або ми мобілізуємо жінок, або нам доведеться здатися. Ми хочемо жити за законами "русского міра", де вся країна буде в братських могилах?.. Не хочемо. А я точно знаю, що "русскій мір" – це не лише про триколор, який може висіти над Києвом. Вони займатимуться масовими вбивствами,

– додала Берлінська.

Волонтерка порадила відкинути ілюзії та підготуватися до оборони країни: "Якщо вам недостатньо стертих у попіл Маріуполя, Авдіївки, Бахмута та інших міст, то треба включатися в реальність. Я не хочу, щоб жінки воювали, не хочу, щоб чоловіки воювали, але я точно знаю, що єдиний спосіб встояти – підготувати все суспільство до війни: і чоловіків, і жінок".

До теми Залужний сказав, за якої умови Україна може оголосити мобілізацію жінок

Питання мобілізації жінок у жовтні згадував й ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. У своїй промові Посол України у Великій Британії у Chatham House зауважив, що призов жінок може стати реальністю, якщо буде потреба, але слід попрацювати, щоб не допустити цього.

Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, мабуть, ми це зробимо. Але, на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році, іншими шляхами, не шляхом призову українських жінок,

– заявив Залужний.

Також у листопаді про необхідність мобілізації жінок в Україні для забезпечення ротацій в армії заявила Євгенія Закревська, військова 92 окремої штурмової бригади. В інтерв'ю Hromadske вона зауважила, що обов’язкова мобілізація жінок не розв'яже питання поповнення війська повністю, але є необхідною мірою.

За словами Закревської, ті військові, які перебувають на ротації, мають право на відпочинок вдома, а не залишатися у пункті дислокації.

Хочемо ми чи ні – ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави – це спротив,

– резюмувала Закревська.

До теми В Україні час мобілізувати жінок, – військова Закревська

Що кажуть у Верховній Раді про мобілізацію жінок

Закон передбачає, що жінки лише за власним бажанням можуть вступити в лави Сил оборони, прокоментувала 24 Каналу Соломія Бобровська, членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Водночас жінки з певними військово-обліковими спеціальностями, зокрема медикині, мали оновити свої дані та стати видимими для ЗСУ. Але примусово "з вулиці" ніхто не мобілізуватиме жінок, додала депутатка.

Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це виключно нонсенс. Зокрема, я давно казала про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок, але моя позиція полягала в наступному: жінки, так само як і хлопці, віком 18 – 25 років мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними,

– пояснила Бобровська.

Така пропозиція, за словами депутатки, не передбачає обов'язкову службу, а лише наявність досвіду в жінок на випадок повторної повномасштабної або неповновштабної війни в Україні.

"Щоб жінки знали, як поводитися, не билися в істериці, не робили зайвих рухів тощо, щоб суспільство було підготовлено. Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. В цьому немає нічого страшного і таким чином ми як суспільство готуємося до викликів воєнних", – каже депутатка.

Мені дивна зараз така істерія з приводу жінок і мобілізації. В нас достатньо чоловічого мобілізаційного ресурсу для того, щоб призвати до лав Збройних Сил. Але про примусову мобілізацію жінок взагалі мова не йде і ця тема абсолютно штучно підігрівається,

– додала Бобровська.

Водночас народна депутатка Мар'яна Безугла підтримала мобілізацію жінок: "У Конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. Крім того, якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше – це вам, чоловіки, один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок".

Почати варто було б із мобілізації на тилові посади: діловодів, кадровиків, підрозділів охорони тощо. У тилу зараз багато "пристроєних" – тисячі й тисячі чоловіків, які "порішали" та яких бойові підрозділи вже зачекалися. Натомість у бойові бригади гребуть зараз із тилових підрозділів не так "роти охорони", як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у Збройних Силах,

– зазначила депутатка.

Другий важливий напрямок – трудова мобілізація, яка в Україні взагалі забута. У такий спосіб можна мобілізувати жінок для виконання господарських робіт і нарощування темпів оборонної промисловості, додала Безугла.