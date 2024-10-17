Мобілізація жінок може стати необхідною: яку роботу вони виконуватимуть

В Україні наразі лише деякі категорії жінок є військовозобов'язаними. Однак у майбутньому загострення війни може спонукати до загальної мобілізації жінок.

Про це висловився і Валерій Залужний, зауваживши, що треба зробити усе, аби цього не допустити. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, які завдання виконуватимуть жінки, якщо їхньої мобілізації буде неможливо уникнути.

Дивіться також Залужний заявив, що Україна вимушена використовувати стару систему мобілізації

Наступного року Росія матиме набагато більше людей

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що якщо Україні доведеться призивати жінок, для того, щоб "врятувати Європу", ймовірно, на це справді підуть.

Однак, на його думку, потрібно не допустити війни у Європі і не допустити призову жінок.

Ситуація критична, це правда. У 2025 році Україна зустрінеться з гіпертрофовано великою проблематикою людського ресурсу в Росії. Бо у 2025 році Росія воюватиме переважно людським ресурсом. Ми будемо не так мати проблему з російськими танками чи ББМ, як з величезною кількістю особового складу,

– пояснив Олександр Коваленко.

Протидіяти такій кількості людського ресурсу неможливо паритетною кількістю людського ресурсу. Військовий оглядач пояснив, що перемогти вдасться лише підвищуючи наші можливості щодо знищення особового складу ворога.

"Якщо зараз ми знищуємо приблизно 30 – 35 тисяч російських окупантів на місяць, з пораненими та полоненими, то щоб протидіяти навалі людського ресурсу нам потрібно ухвалювати рішення щодо тактики бойових дій, яка б збільшила цю кількість до 45 – 50 тисяч", – наголосив Коваленко.

Щодо мобілізації жінок, то, Коваленко переконує, що не мовитиметься про їхнє відправлення у штурмові підрозділи чи щось подібне. Якщо все ж настане така потреба, то жінки у переважній більшості виконуватимуть завдання у близькому та глибокому тилу.

Читайте до теми Мобілізація жінок в Україні: кому загрожує штраф і які правила обліку

"Жінок у штурмові дії ніхто не відправлятиме. Але для виконання відповідного функціоналу в тилу, безумовно, необхідно буде мобілізувати і жіночий потенціал", – додав військовий оглядач.