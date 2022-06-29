В РНБО спростували фейки про призов на службу жінок України

У мережі продовжують поширюватися фейки, пов'язані з призовом жінок на службу у війську. У Центрі протидії дезінформації вирішили розвінчати їх та пояснити, якою є ситуація насправді.

Передовсім нагадаємо, що Україну у повномасштабній війні проти Росії захищають як чоловіки, так і жінки. Але наразі не мовиться про призов останніх на службу. У ЦПД пройшлись кількома хибними твердженнями, які можуть ввести вас в оману.

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Жінок не забиратимуть на війну

Мабуть, найгучніший фейк пов'язаний із тим, що жінок спочатку забиратимуть до армії, а після цього відправлятимуть воювати. Мовиться про тих, кому від 18 до 60 років.

Насправді ж це не зовсім так. У ЦПД передовсім зауважили, що жінок дійсно невдовзі почнуть брати на облік. Кампанія стартує з 1 жовтня 2022 року. Таким чином жінка стає військовозобов'язаною, а також потрапляє до запасу Збройних сил, Національної гвардії або ж інших військових формувань.

Матерів з дітьми розлучати не будуть

Але мовиться не про всіх жінок. Є певний перелік професій , передбачений наказом №313 Міноборони України від 11 жовтня 2021 року.

Черговий гучний фейк, який може поширюватись мережею, пов'язаний з дітьми. Мовляв, матерів заберуть до армії, а їхніх дітлахів віддадуть рідним. Але це неправда.

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, це не має нічого спільного з реальністю. Якщо у жінки є неповнолітні діти до 18 років, то вона не потрапить на призовну кампанію.

У ЦПД нагадують, що жінки, котрі зараз служать у війську, роблять це добровільно або ж за контрактом. Про жодну мобілізацію не мовиться взагалі.

Ба більше, примусово забирати жінок на війну ніхто не буде. Передбачено, що у воєнний час вони можуть потрапити на військову службу або службу у військовому резерві, але винятково за контрактом. І то лише добровільно.

Тим часом у Києві вирішили боротись з можливими ухилянтами. Правоохоронці влаштували рейди по нічних клубах столиці. Під час них поліцейські вручили понад 200 повісток до військкомату.

Наголосимо, що рейд провели не просто так. У правоохоронців була чітка мета: перевірити, чи не порушують заклади комендантську годину. Так, 2 з-поміж 420 закладів працювали тоді, коли це заборонено під час воєнного стану.

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