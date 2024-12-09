Мобілізація жінок в Україні: як зміниться за новим законом

3 грудня Верховна Рада ухвалила в першому читанні новий законопроєкт щодо мобілізації. Внаслідок цього процес призову жінок на службу зазнає змін.

За даними Міноборони України, станом на 27 вересня 2024 року 68 тисяч жінок проходили службу в українській армії, передає 24 Канал.

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Які зміни відбудуться в мобілізації жінок

Законопроєкт 12076 внесе зміни щодо процесу проходження базової загальновійськової підготовки для жінок та їх постановки на військовий облік.

Жінки, що придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і мають бажання проходити базову військову службу, спочатку мають стати на військовий облік призовників. Після цього вони повинні подати заяву, щоб їх направили для проходження базової військової служби.

Після проходження базової військової служби звільнені з військової служби жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. Варто зазначити, що, на відміну від чоловіків, для жінок проходження медогляду перед БЗВП є не обов'язковим.

Окрім цього, згідно із новим законом, жінки, що придатні до військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Жінки, що мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, що затвердило МОУ, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням.

Примусова мобілізація жінок, згідно із новим законом, непередбачена.

Які обов'язки жінок на військовому обліку

Адвокатка юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Валерія Гудій в коментарі NV розповіла про обов'язки жінок на військовому обліку.

Фактично, взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру з подальшим оформленням військово-облікового документа,

– каже Гудій.

За законом, жінки мають виконувати військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає:

прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

проходження військової служби;

проходження служби у військовому резерві;

виконання військового обов’язку в запасі;

дотримання правил військового обліку.

Водночас медикині та фармацевтки після постановки на військовий облік мають такі обов’язки:

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;

виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством;

прибувати за викликом відповідного територіального центру комплектування для оформлення військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов'язаних), приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії відповідного ТЦК;

вчасно повідомляти інформацію про себе (сімейний стан, стан здоров’я), адреси місця проживання, освіти, місця роботи та посади.

Варто зазначити, що жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення держави у воєнний час лише у добровільному порядку.