Чи мобілізують зараз в Україні жінок: у Сухопутних військах розвінчали фейки росіян

В Україні триває воєнний стан і мобілізація військовозобов'язаних громадян. Це означає, що українців від 18 до 60 років можуть залучити до служби у лавах Збройних Сил.

Водночас у мережі поширюють інформацію, що буцімто жінок, що здобули медичну освіту, будуть обов'язково мобілізувати. Однак у Сухопутних військах спростували такі твердження.

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Чи будуть мобілізовувати жінок в Україні

Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо зазначив, що наразі в Україні загальної мобілізації жінок немає. За його словами, на фронті зараз воюють лише жінки-добровольці.

Водночас підполковник наголосив, що російська пропаганди зробила великий інформаційний вкид, що жінок, які мають медичну освіту, залучатимуть до служби у лави ЗСУ.

Мовилося лише про те, що вони мають стати на військовий облік, ті, хто цього ще не зробив. Тому що завжди жінки-медики були військовозобов'язаними. Нічого для них не змінилося абсолютно,

– сказав Фітьо.

Він зазначив, що практично всі жінки з медичною освітою мали свої військово-облікові документи. Тому заява про облік стосувалося лише тієї категорії, яка з якихось певних причин не зробила цього.

"Вони телефонують до свого ТЦК та СП, приносять відповідний пакет документів, проходять медогляд, отримують свій військово-обліковий документ і продовжують займатися своїми справами", – зауважив підполковник.

Представник Сухопутних військ підкреслив, що за потреби жінок з медичною освітою можуть мобілізувати на службу. Однак на цю мить була лише необхідність виконати норму закону, щоб розуміти, який реальний резерв військових професій серед жінок.

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