В Україні час мобілізувати жінок, – військова Закревська

Військова Євгенія Закревська наголосила на мобілізації жінок для зміцнення української армії. Вона переконана, що це необхідно для забезпечення ротації.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для Hromadske, повідомляє 24 Канал. Закревська наголосила, що через нестачу новобранців армія потребує нових рішень.

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Обов'язкова мобілізація для жінок

Вона зазначила, що обов’язкова мобілізація жінок не вирішить питання поповнення повністю, але є необхідною мірою.

За її словами, ті військові, які перебувають на ротації, мають право на відпочинок вдома, а не залишатися у пункті дислокації. Це, на думку військової, дасть змогу їм "відновлюватися та спілкуватися з близькими".

Хочемо ми чи ні – ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави – це спротив,

– резюмувала Закревська.

Нагадаємо, що з 18 травня 2024 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані стати на військовий облік, проте їхня мобілізація можлива лише на добровільній основі.

Жінок, які стали на облік, не обмежують у праві виїзду за кордон, але вони можуть бути звільнені від служби за певних умов, таких як наявність неповнолітніх дітей, членів родини з інвалідністю тощо.