Чи можуть мобілізувати жінок у 2025 році

В Україні триває загальна мобілізація, яка оголошена з 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії. Призов на службу поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років, але жінки також можуть бути мобілізовані.

Як жінки можуть долучитися до армії – повідомляє 24 Канал.

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Як відбувається мобілізація жінок

Згідно зі статтею Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", усі жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані стати на військовий облік. Однак це не означає, що їх можуть призвати на службу.

Хоча у 2025 році загальну мобілізацію продовжено до 9 травня, але примусово призвати можуть лише чоловіків віком від 25 до 60 років. Жінки ж мають право служити виключно на добровільних засадах. Обов'язкового призову для жінок, навіть тих, що встали на облік, немає.

Водночас багато жінок стають добровольцями й служать за контрактом. Станом на вересень 2024 року у Міноборони повідомляли, що у ЗСУ несуть службу понад 68 тисяч громадянок України.

Згідно з чинним законодавством, українки, які захочуть стати на захист нашої держави, мають стати на військовий облік та пройти курс базової військової підготовки. Після цього їх вважатимуть військовозобов'язаними, і жінки можуть долучитися до лав ЗСУ.

Також слід зауважити, що вагітні жінки, а також матері, які самостійно опікують неповнолітню дитину, мають право на звільнення зі служби.