Мобілізація у жовтні: хто має право на відстрочку

У жовтні мобілізація в Україні триває, як і в інші місяці під час дії воєнного стану та загальної мобілізації. Проте є категорії чоловіків призовного віку, яких не забирають служити через право на відстрочку.

Які це категорії чоловіків визначає стаття 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак правом на відстрочку чоловік може скористатись тільки до мобілізації. Якщо вона вже відбулась, то відстрочку військовослужбовцю не нададуть, пише 24 Канал.

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Який представників влади можуть мобілізувати

Адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий пояснив виданню " РБК-Україна ", що місцеві органи влади можуть подати списки броні на тих чи інших працівників.

У випадку якщо працівники на період мобілізації та у воєнний час заброньовані органами державної влади та іншими органами – місцевого самоврядування або Кабінетом міністрів, то мобілізації вони також не підлягають,

– пояснив фахевець.

Проте додав – якщо міський голова того чи іншого міста не "заброньований", то його можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Проте не підлягають призову військовозобов'язані, які є народними депутатами Верховної Ради на період своєї каденції навіть без бронювання.

Яких посадовців не мобілізують

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає чіткий перелік тих, які мають право на відстрочку. Зокрема, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабміном;

на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабміном; визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії); жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років ;

; жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

(дітей) віком до 18 років; жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю 1 чи 2 групи;

1 чи 2 групи; усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років; зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду; які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю 1 чи 2 групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи ;

; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю 2 групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 закону "Про військовий обов’язок і військову службу";

за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 закону "Про військовий обов’язок і військову службу"; народні депутати України, депутати Верховної Ради Криму;

депутати Верховної Ради Криму; працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони, Збройних Сил, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Бюро економічної безпеки, Національного антикорупційного бюро , Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони;

(органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони, Збройних Сил, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Бюро економічної безпеки, Національного антикорупційного бюро , Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони; інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Мають відстрочку освітяни, учні та студенти

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації також:

учні та студенти, які здобувають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіти;

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Людину не мобілізують через трагедію в сім'ї

Також підставою не мобілізувати людину може бути загибель рідного на війні. Зокрема, не мобілізують жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа: