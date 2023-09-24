Мобілізація у жовтні: хто з медиків військовозобов'язаний

Воєнний стан в Україні продовжили до 15 листопада. Медичні працівники, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані.

Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, зобов'язані стати на військовий облік.

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Військовий облік медиків

У жовтні минулого року набув чинності Закон України "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних" від 07.10.2022.

Тож жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність у закладах професійної або професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти стають на військовий облік обов'язково.

Однак, за умови, що:

жінка не досягла 60 років — граничного віку перебування у запасі;

ВЛК визнала її придатною до військової служби за станом здоров'я.

Жінки, які мають іншу освіту, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть стати на військовий облік за бажанням.

Медичні працівники – жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані на військову службу у воєнний час.

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Перелік спеціальностей

До переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими, після одержання яких жінок беруть на військовий облік включені такі: