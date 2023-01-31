Мобілізаційні потуги Росії не переб'ють якісну західну зброю, – ЗСУ про тактику ворога

У війні проти України тактика росіян залишається незмінною. Єдиний їх козир – у них більше особового складу, яке вони можуть безжально кидати.

Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що ще й саме відношення до особового складу у росіян зовсім інше, ніж у ЗСУ.

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Сергій Череватий пояснив, що в українців воно більше західне, європейське, людське. Намагаються бездумно в будь-яку операцію людей не кидати.

Він розповів, якщо подивитися на карту DeepState, то може здаватися, що є якесь російське просування. Проте колись командувач генерал-полковник Олександр Сирський казав, що ми маємо зробити один крок назад, щоб потім зробити 3 кроки вперед. Після цього ЗСУ звільнили всю Харківщину й Лиман.

Тому це не показник. Показник – кількість знищеного ворога, кількість знищеної техніки, який у них морально-психологічний стан. А на фоні таких втрат, напевно, що він не найкращий,

– пояснив Сергій Череватий.

За його словами, ще один показник, – наскільки зуміли зберегти бойові порядки та яка керованість військами.

Дивіться повне відео з Сергієм Череватим на ютубі 24 каналу:

"Найважливіший показник, наскільки швидко ми підготуємо нові резерви, озброїмо їх західною технікою й тоді вже почнеться серйозна гра. Адже ніякі їх мобілізаційні потуги не перебʼють якісну західну зброю. Ми прекрасно це бачили на прикладі HIMARS, на прикладі далекобійних гаубиць, які нам давали французи та німці, а також іншої техніки. Коли вона на порядок вища, це дає суттєву перевагу", – акцентував речник.

Він пояснив, чому в російських ефірах піднялася істерика, коли зʼявилася інформація, що Україні дають новітні бойові танки. "Для чого створювався танк? Це прекрасна зброя в усіх питаннях. Якщо це новітній танк, то й в оборонних операціях також", – зазначив Череватий.

Речник додав, що при цьому танк створювався для контрнаступальних та наступальних дій. Росіяни це чудово розуміють. Вони вже бачили, наскільки українці за лічені тижні опановують будь-які західні системи, тому їх реакція була такою активною.

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