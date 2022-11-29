Бігали й крали труси: п'яні "мобіки" кошмарили село на Запоріжжі

Російські мобілізовані солдати напилися поблизу окупованого Мелітополя та вчинили безчинства. Росіяни вривалися в будинки та крали все, що було.

Інцидент стався в селі Новомиколаївка, що в Токмацькому районі, куди росіяни приїхали на БМП. Окупанти виламали двері у порожніх будинках, з яких поїхали місцеві жителі, та й сіли пиячити.

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Окупанти на БМП ганяли селом

Мобілізовані настільки сильно напилися алкоголю, що почали нишпорити по інших будинках. Окупанти витягли з шаф одяг, подушки, жіночі куртки та светри, а також спідню білизну. Все це вони склали у свій БМП.

Після цього гуляння росіян не закінчилося: вони сіли до БМП і почали ганяти селом. Щоб втихомирити загарбників, так званий староста села викликав представників комендатури.

Мобілізованих солдатів забрали разом з награбованим, залишивши будинки з вибитими дверима.

Повідомляється, що в селі немає алкоголю, адже ним заборонено торгувати. Російські військові привезли все з собою, залишивши у будинках докази – порожні пляшки з етикеткою горілки, виготовленої у Бєлгороді.

Що відомо про мобілізованих з Росії

У вересні через невдачі в Україні кремлівському диктатору Владіміру Путіну довелося оголосити про мобілізацію в Росії. За даними росіян, було нібито мобілізовано 300 тисяч людей.

Експерти повідомляли, що Росія не впоралася з мобілізацію і кидала на фронт солдатів без підготовки. За даними Генштабу ЗСУ, з 24 жовтня до 24 листопада в Україні загинула рекордна кількість російських солдатів – 17 470. Це навіть більше, ніж в перший місяць війни.

Прогнозують, що навесні 2023 року втрати росіян можуть стрімко зрости: кількість вбитих окупантів може перевищити 100 тисяч. Тому в Росії вже готують нову хвилю мобілізації.

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