Бояться незручних питань: у Читі "мобіків" вигнали на мороз під час візиту губернатора

1 листопада 2022 , 11:34
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Російська армія продовжує ганьбитися. Так, у Читі "сховали" губернатора Олександра Осипова від мобілізованих чоловіків.

Військовозобов’язані могли поставити губернатору "незручні питання". Про це інформує 24 канал.

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У Читі "мобіків" вигнали на мороз

Як стало відомо, під час візиту губернатора Олександра Осипова військове командування виставило на мороз мобілізованих чоловіків, щоб вони не ставили незручних запитань щодо забезпечення.

Також під час приїзду чиновника на територію не пропускали машини, які мали привезти продукти харчування.

Так ми ховаємось від Осипова. Нас навіть у частину не пускають,
– сказав на опублікованому відео один із мобілізованих.

На кадрах можна побачити, що російські солдати стоять на лютому холоді під стінами частини. Вони не могли ні зайти всередину будівлі, ні покинути територію.

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До речі, таке відбувається не вперше. У вересні мобілізованих із військової частини на півдні Чити відправили гуляти у поле, щоб вони не зіткнулися з Осиповим.

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Автор: Софія Ковнір