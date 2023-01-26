Росія кине на фронт мобілізованих, яких тренували у Білорусі, – британська розвідка

Російська армія, ймовірно завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусі. Цих мобілізованих можуть перекинути на фронт.

У такий спосіб мобілізованих загарбників використовуватимуть у війні проти України. Про це повідомили британські розвідники.

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Росія кине на фронт мобілізованих, яких тренували у Білорусі

Так, Росія завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусії, де вона проходила навчання з осені 2022 року. Мобілізованих використовуватимуть на фронті після кількох тижнів тренувань.

Більшу частину 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії тепер перекинули назад до Росії, перш ніж, напевно, буде знову задіяно в Україні.

Розвідники кажуть, що дивізія входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії і зазнала великих втрат на початку війни. Зараз це переважно мобілізований персонал, який експлуатує старе обладнання, зняте зі зберігання. Його бойова ефективність, ймовірно, буде обмежена, попри кілька тижнів тренувань.

Існує реальна ймовірність того, що інші російські підрозділи проводять ротацію в Білорусі для аналогічної підготовки, і що Росія продовжуватиме використовувати цю модель для відновлення та підготовки підрозділів для збереження своїх сил в Україні,

– додали у розвідці Британії.

Путін намагається непомітно провести нову мобілізацію та готується до затяжної війни

В ISW заявили, що Владімір Путін намагається непомітно провести чергову хвилю мобілізації, щоб зберегти свою внутрішню базу підтримки. Американські та західні чиновники повідомили, що диктатор планує непомітно мобілізувати до 200 000 осіб.

Окрім цього, Путін намагається впорядкувати російський інформаційний простір, готуючись до затяжної війни.