Мобілізація жінок та призовний вік: депутат Чернєв розповів про актуальні потреби армії

У Збройних силах України не планують залучати до мобілізації жінок. Наразі це пояснюють тим, що мобілізаційного ресурсу серед чоловіків достатньо, аби перекрити потреби армії.

Про це сказав народний депутат, заступник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

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Крім того, Чернєв наголосив, що у законі про мобілізацію йдеться про чоловіків віком 27 – 60 років, а не громадян України загалом.

"Позиція президента, позиція нашого комітету і думаю, що у принципі, позиція більшості парламентарів полягає у тому, що не потрібно сьогодні додавати жінок до мобілізаційного ресурсу, тому що є у нас достатньо мобілізаційного ресурсу саме серед чоловіків", – сказав Чернєв.

Чоловічого ресурсу достатньо

Зокрема, і з урахуванням того, що мобілізаційний вік в Україні знизять до 25 років.

Тож, він вважає, що на виконання вимог майбутнього законодавства про мобілізацію буде достатньо чоловіків, аби закрити потреби Генерального штабу ЗСУ.

Минулого року президент Володимир Зеленський стверджував, що навіть якщо Верховна Рада ухвалить закон, в якому буде прописана мобілізація жінок, то він його не підпише.

Варто зазначити, що військові попросили в Україні додатково мобілізувати ще до 500 тисяч громадян, і влада працює над проєктом закону, в якому йдеться про посилення мобілізаційних заходів.

Мобілізація жінок: що відомо