Чи мобілізують військовозобов'язаних до 27 років: у ЗСУ дали пояснення

Від 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Втім, призовників віком від 18 до 27 років не мобілізують.

Про це в інтерв'ю заявив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він також пояснив, чому зараз цю категорію військовозобов'язаних не мобілізують.

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Чому не мобілізують військовозобов'язаних до 27 років

Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язаними є громадяни віком від 18 до 60 років, які за своїм станом здоров'я можуть проходити військову службу. Втім, є категорія призовників віком від 18 до 27 років, яких можуть призвати на строкову службу. Наразі така категорія мобілізації не підлягає.

Фітьо пояснив, що цю категорію військовозобов'язаних не мобілізують, оскільки немає указу Президента України на звільнення по демобілізації попередніх строковиків та щодо набору нових.

Разом з тим, Фітьо наголосив, що військовозобов'язані громадяни після отримання повістки мають з'явитися до ТЦК особисто. Після цього вони проходять медичний огляд та оновлюють військово-облікові дані. Якщо немає причин для отримання відстрочки, то військовозобов'язаних відправляють до навчальних центрів, а вже після – скеровують до військових частин.

У Раді готують законопроєкт про мобілізацію і демобілізацію

Нині у Верховній Раді готують законопроєкт про мобілізацію й демобілізацію. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він уточнив, що нині тривають консультації з військовими, а також йдуть постійні обговорення у Комітеті з питань нацбезпеки.

Арахамія наголосив, що новий законопроєкт стосується таких питань:

Що робити з військовими, котрі воюють 2 роки без ротації?

Чому люди з інвалідністю 1 та 2 групи не можуть демобілізуватися?

Бійці, котрі повернулися з полону, наразі не мають можливості демобілізуватися.

Також є онкохворі військові, які можуть виконувати завдання дуже обмежено. Відтак, з ними теж потрібно юридично розв'язати питання.

Крім того, слід врегулювати питання з призовним віком.

Розробити комплексний документ планують до кінця 2023 року.