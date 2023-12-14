Потрібно до 200 штук, – військовий експерт сказав, які станції допоможуть ЗСУ на фронті

Артилерія стала одним із ключових елементів боротьби проти російських окупантів. Утім, для того, щоб артилерійські комплекси ефективно знищували ворога – їх треба вчасно обслуговувати та ремонтувати.

Допомогти з цим можуть мобільні станції техобслуговування (МТО). Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що головна мета такої МТО – оперативний ремонт техніки на полі бою.

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Яка техніка необхідна зараз ЗСУ

Артилерія – це великий комплекс, не лише засоби ураження, а й паливозаправники, боєприпасники тощо. Якщо щось одне не працює – не працює весь комплекс. Це все треба оперативно ремонтувати і зробити це можна на МТО, які до того ж є високомобільними та можуть рухатися зі швидкістю 80 – 90 кілометрів.

що українські воїни ефективно знищують артилерійські системи ворога. Так, станом на 14 грудня 2023 року ЗСУ вдалося ліквідувати вже 8088 артилерійських установок окупантів.

Бюджет однієї МТО трохи більше ніж 100 тисяч доларів. Тоді як одна артилерійська установка може коштувати мільйони доларів. Наразі є величезний запит на мобільні станції техобслуговування від різних підрозділів, не лише артилерійських. Дві МТО волонтери вже передали захисникам, проте потреба є набагато більшою.

Потребу тільки для підрозділів артилерії ЗСУ оцінюю в розмірі до 200 штук. Також вони потрібні для механізованих підрозділів тощо,

– пояснив військовий експерт.

Термін виробництва однієї МТО від 1 місяця, паралельно можуть виготовляти 5 – 7 одиниць. Однак цими зусиллями можна закрити наразі лише найкритичніші потреби захисників.

Що відомо про МТО

Прямо зараз у БО "Реактивна пошта" триває збір на мобільний шиномонтаж для артилерії. Долучитися до збору та пришвидшити виснаження ворога можна за посиланням

Мобільну станцію техобслуговування можна поділити на 2 частини: шиномонтажний комплекс і мобільна майстерня:

шиномонтажний комплекс дає можливість проводити монтажні роботи з шинами та колесами висотою до 1,4 метра та шириною 70 сантиметрів, які важать 150 кілограмів. Саме тому там встановлена спеціальна балка, що підіймає їх;

У ньому можна робити все: рівняти диски, портувати та балансувати шини. Найголовніше – цей шиномонтажний комплекс є абсолютно незалежним. Можна зняти цей контейнер, встановити в полі й він виконуватиме усі свої функції,

– зазначив Нарожний.



Мобільний шиномонтаж для артилерії / БО "Реактивна пошта"

у мобільній майстерні встановлено близько 7 станків, які виконують різні функції, зокрема прес у 20 тонн, свердлильний верстат, комплекс для рукавів високого тиску, професійна сварка тощо.



Мобільна станція техобслуговування / БО "Реактивна пошта"

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