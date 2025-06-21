Мобільним групам стає все важче: як Україна модернізує захист від "Шахедів"

Мобільним вогневим групам стало складніше збивати "Шахеди" – технології не стоять на місці. Проте їх зарано списувати зі строю.

Враховуючи, що ворог діє комбіновано і комплексно, наша відповідь має бути такою ж самою. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Як Україна покращує захист від "Шахедів"

Мобільні групи озброєні великокаліберними кулеметами – наприклад, Browning. Звичайна стрілецька зброя вже неефективна проти "Шахедів". Якщо раніше вона ще могла давати результат, то сьогодні ситуація інша.

Окрему роль відіграють дрони-перехоплювачі. Це вже не новина – такі рішення пропонували ще раніше. До цього залучають навіть легку авіацію, зокрема цивільну. Є фахівці, здатні підіймати її в повітря та діяти з відповідною зброєю для знищення "Шахедів".

Однак саме зенітні дрони-перехоплювачі – це найближча перспектива. Тут треба дійсно поспішати, щоб була і якість, і кількість відповідна,

– наголосив Сергій Братчук.

Це не просто тимчасове рішення – це напрямок, у якому варто інтенсивно розвиватися найближчим часом. Так само як і традиційні засоби вогневого ураження – добре відомі зенітні установки Gepard, які ефективно себе показують у реальних умовах.

Що ж до дронів-перехоплювачів, то поки не всі подробиці можна оприлюднювати. Але вже очевидно, зокрема з численних відео у соцмережах, що кількість випадків збиття порожніх "Шахедів" саме такими дронами зростає. Це свідчить про масштабування та ефективність такого підходу.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан також вважає, що Україні необхідно збільшити фінансування на виробництво дронів-перехоплювачів, які демонструють вищу ефективність у боротьбі з російськими безпілотниками.