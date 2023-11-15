Застосували західне озброєння: на півночі України провели навчання мобільних груп ППО

На півночі України провели навчання для мобільних груп протиповітряної оборони. У ході навчань військові використовували західне та радянське озброєння.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. Він уточнив, що для перевірки готовності мобільних вогневих груп застосували найменший за масштабом безпілотник.

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Таким чином, військові вчилися виявляти, супроводжувати та знищувати ворожі цілі у повітрі.

Під час навчань застосовувалося озброєння, надане країнами-партнерами, та озброєння радянського зразка,

– зазначив командувач.

На опублікованому відео можна зрозуміти, що навчання проводили і в день, і вночі.