Відібрали мобільний зв’язок: що росіяни вимагають натомість з окупованих територій

Росіяни на окупованих територіях продовжують намагатись лякати місцевих жителів. Цього разу окупанти залишили їх без мобільного зв'язку та масово відключили мобільні телефони. Такі дії окупаційна влада пояснює наказом "зверху".

Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зауваживши, що дії росіян на ТОТ пов'язані з російськими паспортами. Однак навіть вони можуть не захистити громадян.

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Як відключення зв'язку пов'язане з російським паспортом

За словами кореспондента із Запоріжжя, фейковий окупаційний уряд Запорізької області повідомив про "зміни" в законодавстві Росії, які регулюють мобільний зв'язок. Так, окупанти почали його масово відключати на ТОТ.

Росіяни вимагають від громадян, які купували російські сім-карти на український паспорт, іти і переоформляти їх на російський. А в кого його немає – також іти переоформляти під особистість "іноземного" громадянина,

– наголосив він.

Кореспондент із Запоріжжя додав, що коли ворог окупував українські території, він масово знищував український зв'язок. Щоб люди не втратили його з рідними, вони були змушені вставати у довгі черги, щоб взяти російські сім-карти. Тепер вони опинились у складній ситуації.

"Навіть тим, хто вже пішов переоформляти, не вмикають зв'язок. Існує величезна кількість скарг на дії окупаційної адміністрації", – зазначив він.

До слова, ще у 2023 році "Мінцифри дали доручення створити єдиного оператора мобільного зв'язку, який покриватиме території чотирьох нових суб'єктів". На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей провадять незаконну діяльність оператори "МірТелеком" і "+7Телеком".