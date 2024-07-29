Мобілізація в серпні: хто може піти служити із осіб з інвалідністю

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Стало відомо, чи будуть у серпні 2024 року призивати людей із інвалідністю.

В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів – з 12 серпня по 9 листопада 2024 року. Мобілізація людей із інвалідністю залишається добровільною, передає 24 Канал.

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Іноді групу інвалідності потрібно підтвердити

Новий закон про мобілізацію в Україні, який набув чинності з 18 травня 2024 року, не передбачає призов на військову службу чоловіків з інвалідністю, незалежно від групи. Єдина умова: групу інвалідності потрібно підтвердити висновком військово-лікарської комісії. Тільки в такому випадку можна отримати відстрочку від мобілізації.

Водночас законом передбачено, що військовозобов'язані з інвалідністю II і III групи, які були встановлені після 24 лютого 2022 року, зобов'язані впродовж 9 місяців пройти повторну перекомісію ВЛК для того, щоб підтвердити групу інвалідності. Інвалідність 1 групи підтверджувати не потрібно.

Якщо ВЛК не підтверджує інвалідність, то військовозобов'язаного можуть мобілізувати.