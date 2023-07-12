Це абстрактна річ: ізраїльський журналіст пояснив модель гарантій безпеки його країни

Ізраїльська модель гарантій безпеки – доволі абстрактна річ. Не існує певного документа, який називається "гарантії США щодо безпеки Ізраїлю".

Про це 24 Каналу заявив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він зауважив, що є багаторічний досвід відносин між країнами, серед цього, зокрема, співробітництво у воєнно-промисловому комплексі, спільні навчання, спільні військові розробки, політичний блок тощо.

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"Я не думаю, що це не підходить Україні. Просто, це доволі абстрактна та розтяжна річ", – зауважив Зільбер.

Тобто, існує певна система відносин. Ізраїльська економіка дуже сильно інтегрована як в американську, так і європейську. Окрім того, Захід має доволі великі інтереси в цій країні. Адже Близький Схід є і залишається одним із найгарячіших регіонів, тому корисно мати такі сили стримування.

Що входить в американські гарантії

50 років тому тривала так звана війна "Судного дня" – збройний конфлікт між Ізраїлем та Єгиптом разом із Сирією у 1973-му році. Американці влаштували тоді безпрецедентний в історії "повітряний міст" щодо передання Ізраїлю озброєння. Тоді фактично напряму Ізраїль воював з СРСР. Адже його противниками були арабські солдати, але всі їх командири, льотчики, сили ППО – були радянські. Тоді Леонід Брежнєв дав арабам велику кількість зброї, тож Ізраїлю у війні було тяжко.

Яка модель гарантій безпеки Ізраїлю: дивіться відео

Тодішній держсекретар США Генрі Кіссінджер тиснув на Ізраїль, щоби він ні в якому разі не завдавав удару першим. Мовляв, тоді країна не отримає допомоги від США. У результаті араби вдарили першими й тоді Ізраїлю було тяжко вирвати лінію фронту. США підтримали його. Натомість європейські країни заявили, що вони тримають нейтралітет і заборонили американським транспортним літакам сідати на їхній території. Утім, вдалося домовитися з Португалією. Тоді протягом кількох днів в Ізраїль була доставлена неймовірна кількість зброї – танки, літаки, артилерія та боєприпаси. Тобто усе, що просила країна. Врешті вона завершила війну перемогою.

Навіть Брежнєв погрожував ядерним ударом, якщо Ізраїль не зупиниться, адже війська йшли на Каїр та Дамаск. Утім, ще існує теорія, що Ізраїль погрожував ядерною зброєю,

– розповів ізраїльський журналіст.

Мовляв, тоді американці одразу погодилися на постачання зброї. З того часу існує переконання, що США ніколи не залишать в біді Ізраїль.

"Взагалі уявити собі, що американські солдати приїдуть сюди й будуть воювати за Ізраїль – такого не було і ніколи не буде", – наголосив Цві Зільбер.

Військова операція Ізраїлю