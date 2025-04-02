Українська модель Марія Ковальчук, яку жорстоко побили в Дубаї, прийшла до тями, – Daily Mail

Марія Ковальчук, модель Only Fans зі Львова, опритомніла. Про це повідомили її друзі.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

До теми Зникла модель з України: що відомо про Марію Ковальчук, яку знайшли у важкому стані в Дубаї

Що відомо про справу Марії Ковальчук, яку знайшли побитою у Дубаї

Дівчина зникла в Дубаї на початку березня. Вона скасувала подорож до Таїланду та пішла на вечірку з двома чоловіками, які назвалися представниками модельного бізнесу. За тиждень її знайшли на узбіччі з численними важкими травмами, зокрема переломом хребта. При ній не було ні телефону, ні документів.

Марії провели чергову операцію, але попереду ще дві. Вона поки не може говорити і не відомо, чи пам'ятає, що сталося. Лікарі кажуть, що вона в стабільному тяжкому стані.

Офіційна версія – дівчина впала з будівельного майданчика. Та родичі оскаржують її і бояться, що Марія потрапила до сексуального рабства. Є імовірність, що вона відвідала так звану закриту вечірку Porta Potty, де шейхи жорстоко знущаються з моделей.

Українська поліція відкрила кримінальну справу про торгівлю людьми. Деталі не наводять.