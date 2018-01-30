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Модель Алессандра Амбросіо похизувалася розкішною фігурою у купальнику: фото

20:43, сьогодні 1189
Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / gettyimages

Бразильська модель Алессандра Амбросіо припинила співпрацю з брендом білизни Victoria's Secret після показу у 2017 році. Проте вона і сьогодні залишається однією із найуспішніших моделей.

Алессандра Амбросіо наразі насолоджується відпочинком в сонячній Каліфорнії. У своєму Instagram вона публікує яскраві знімки з відпочинку.

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На одному з них 36-річна модель позує у купальнику та демонструє відмінну форму.

На іншому фото модель позує у купальнику, який підкреслює її груди.

Теги: LifeStyle Мода відпочинок Victoria's Secret
Джерело: 24
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