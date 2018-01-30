Модель Алессандра Амбросіо похизувалася розкішною фігурою у купальнику: фото

Бразильська модель Алессандра Амбросіо припинила співпрацю з брендом білизни Victoria's Secret після показу у 2017 році. Проте вона і сьогодні залишається однією із найуспішніших моделей.

Алессандра Амбросіо наразі насолоджується відпочинком в сонячній Каліфорнії. У своєму Instagram вона публікує яскраві знімки з відпочинку. Читайте також: Супермодель Кендіс Свейнпол запускає власну лінію купальників: гарячі фото На одному з них 36-річна модель позує у купальнику та демонструє відмінну форму. Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 29 Січ 2018 р. о 1:19 PST На іншому фото модель позує у купальнику, який підкреслює її груди. Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 28 Січ 2018 р. о 6:03 PST