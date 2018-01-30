Модель Алессандра Амбросіо похизувалася розкішною фігурою у купальнику: фото
20:43, сьогодні 1189
Бразильська модель Алессандра Амбросіо припинила співпрацю з брендом білизни Victoria's Secret після показу у 2017 році. Проте вона і сьогодні залишається однією із найуспішніших моделей.
Алессандра Амбросіо наразі насолоджується відпочинком в сонячній Каліфорнії. У своєму Instagram вона публікує яскраві знімки з відпочинку.
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На одному з них 36-річна модель позує у купальнику та демонструє відмінну форму.
На іншому фото модель позує у купальнику, який підкреслює її груди.
Джерело: 24
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