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Модель Алессандра Амброзіо розбурхала мережу гарячими фото з Іспанії

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Алессандра Амброзіо
Алессандра Амброзіо

"Ангел" Victoria's Secret Алессандра Амброзіо, яка є однією з найсексуальніших моделей світу, опублікувала пікантні фото на Insrtagram-сторінці.

Алессандра Амброзіо – яскравий приклад того, як мама двох дітей може відновити свої стрункі та розкішні форми після пологів. Модель щоразу демонструє ідеальну фігуру в соцмережі, надихаючи інших жінок боротись із зайвими кілограмами.

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Блог "ангела" Victoria's Secret переповнений пікантними знімками, які вона, не соромлячись, виставляє на обговорення в мережі. На останніх світлинах Алессандра Амброзіо показала звабливі кадри з відпочинку на іспанському острові Ібіца. Зірка позувала перед камерою голою, прикривши своє тіло плетеним кошиком для збору оливок.

 

Buenos Dias Eivissa

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

 

 

Olive Picking ... #Ibiza #foreveronvacation

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

 

Це не єдині сексуальні фото з відпочинку, які гаряча бразилійка опублікувала в Instagram. Зірка приміряла яскравий топ та звабливий купальник під час іспанського уїк-енду. 

 

Olá Picking through

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода відпочинок
Джерело: 24 Канал
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