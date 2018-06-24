23:36
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
19°C 10°C
  • понеділок
    21°C 9°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Модель Демі Роуз похизувалась сексуальними формами у купальниках: фото

311 Читать новость на русском
Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

23-річна "друга Кім Кардашян" Демі Роуз тепер не лише тішитиме пікантними фото у соцмережах, а й дасть змогу купити стильні купальники з її спільної колаборації з відомим виробником одягу "I SAW IT FIRST".

Британська модель опублікувала два перші купальники з кампейну речей під назвою "Ibiza". Можливо, таку назву пляжним продуктам Демі вирішила присвятити через свою особливу любов до іспанського острова Ібіца, на якому часто сама відпочиває. Всі ціни на купальники стартують від 18 фунтів стерлінгів (близько 600 гривень).

Читайте також: Модель Демі Роуз знялася у купальнику з відвертим декольте: фото

"Тут офіційно – перший день літа! Я бажаю вам всього дивовижного!", – прокоментувала спокусливий знімок Роуз на одному з розкішних іспанських островів пару днів тому.

 

На світлині дівчина приміряла стильний роздільний купальник з рослинним принтом, який відмінно підкреслював її груди та сідниці. Для іншого фото зірка одягнула купальник дещо іншого фасону, – бюстгальтер-сорочку та крихітні бікіні на зав'язках. Купальник виконаний у голубих тонах, який відзначався дрібними білими смужками та квітами.

 

Hi there️ Bikini: Ibiza by Demi Rose with @isawitfirst

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

У кампейні її купальників Демі Роуз виглядала дуже ефектно та сексуально. На сайті бренду з'явились також інші фото в купальниках, які ледь прикривали її апетитні форми.


Демі Роуз для "I SAW IT FIRST"

Теги: Мода LifeStyle Еротика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук