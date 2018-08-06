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Модель Ельза Госк показала звабливе тіло у брендовому купальнику: гарячі фото

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Ельза Госк
Ельза Госк / Фото з вільних джерел

Шведська модель Ельза Госк, яка є однією із найпопулярніших "ангелів" Victoria's Secret, показала звабливе тіло в купальнику. Манекенниця вбрала пляжний одяг від колеги по подіуму Емілі Ратажковскі.

Брендові купальники від Емілі Ратажковскі стають дедалі популярніші у світі. В одязі Inamorataswim нещодавно покрасувалась шведська модель Ельза Госк. Наразі невідомо, чи це була фінансова домовленість двох моделей, чи "ангел" Victoria's Secret просто вирішила показати брендове вбрання. Знімки вийшли дуже спекотними.

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Перед камерою Ельза Госк позувала у закритому купальнику м'ятного кольору. Зірка показала розкішну фігуру з ідеальною засмагою. Тіло Ельзи було змащене лосьйоном, що додало сексуальності її знімкам. 

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

 

Як відомо, Ельза Госк – не єдина зірка, яка вже випробувала дизайнерські речі від Емілі Ратажковскі. В такому ж купальнику покрасувалась донька культового актора та продюсера Енді Гарсіа – пишнотіла модель Алессандра. 

 

 

Та першість у рекламі власного бренду належить самій Емілі Ратажковскі. Вона майстерно позує у білизні, вигадуючи для цього найсексуальніші пози. 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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