Модель Емілі Ратажковскі засвітила ідеальний прес в топі: фото

Американська модель Емілі Ратажковскі, яка полюбляє хизуватись своїм струнким тілом, пішла на прогулянку в топі. При цьому зірка засвітила ідеальний рельєфний прес і засмагу після відпочинку.

Стильна світлина з'явилась на Instagram-сторінці моделі.

Для прогулянки Емілі Ратажковскі обрала штани oversize коричневого кольору та сірий топ. Стильний образ зірка доповнила джинсовою курткою та зручним взуттям. Також Емілі Ратажковскі вбрала аксесуари, які додали до буденного одягу особливості.

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На знімку модель спускається вниз ескалатором, а позаду неї йдуть члени знімальної групи з камерами. Ймовірно, фото було несподіваним для них, але не для Ратажковскі, яка впевнено виглядає в кадрі.

Понад півмільйона користувачів соцмережі вподобали знімок моделі. Водночас тисячі людей взялися коментувати допис зірки: "Що таке чудо?"