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Модель Емілі Ратажковскі з'явилась у розкішній сукні на Оскар 2018: фото

878 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі

Знана модель Емілі Ратажковскі, яка частенько дивує прихильників відвертими фото, прийшла на церемонію "Оскар 2018" в елегантному вбранні.

Разом із моделлю на щорічну вечірку Vanity Fair прийшов продюсер та актор Себастьян Бір-Маклард, з яким Емілі Ратажковскі нещодавно побралась.

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Це один із перших виходів новоспеченого подружжя на світський захід. Для вечірки Vanity Fai, яка відбувається щороку після уростостої церемонії "Оскар", модель вбрала ефектну сукню, яка підкреслила пишні форми Емілі Ратажковскі.

На фото молодята мило обіймались та цілувались. За словами голлівудських знаментостей, пара "наповнила вечірку любов'ю".

️#emrata #emilyratajkowski

Допис, поширений from Russia w/ love to EmilyR (@emrata.rus)

Теги: LifeStyle Мода Оскар-2018 Оскар Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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