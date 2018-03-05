Модель Емілі Ратажковскі з'явилась у розкішній сукні на Оскар 2018: фото

Знана модель Емілі Ратажковскі, яка частенько дивує прихильників відвертими фото, прийшла на церемонію "Оскар 2018" в елегантному вбранні.

Разом із моделлю на щорічну вечірку Vanity Fair прийшов продюсер та актор Себастьян Бір-Маклард, з яким Емілі Ратажковскі нещодавно побралась.

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Це один із перших виходів новоспеченого подружжя на світський захід. Для вечірки Vanity Fai, яка відбувається щороку після уростостої церемонії "Оскар", модель вбрала ефектну сукню, яка підкреслила пишні форми Емілі Ратажковскі.

На фото молодята мило обіймались та цілувались. За словами голлівудських знаментостей, пара "наповнила вечірку любов'ю".