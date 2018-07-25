Модель Кендіс Сванепул показала родимку на оголених грудях: фото

Знаменита південноафриканська модель, "ангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул продемонструвала шанувальникам знімок топлес.

Сванепул опублікувала фото в Instagram-сторіз і побажала прихильникам доброго ранку.

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На світлині 29-річна модель Кендіс Сванепул позує лише в джинсах, прикриваючи частину обличчя волоссям.



Кендіс Сванепул / Instagram-сторіз

Зауважимо, що Кендіс вдруге стала мамою 19 червня. Модель та її партнер Херманн Николи виховують старшого сина Анака, який з'явився на світ у жовтні 2016 року. Не минуло й місяця після пологів, як Сванепул розкритикували за "неідеальну" фігуру. У відповідь жінка засудила бодішеймінг.

Однак після цього інциденту, модель почала публікувати фото з підтягнутою фігурою, на більшості знімків вона зображена ще до пологів.