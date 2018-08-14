Модель Лаіс Рібейро знялась топлес у сексапільній фотосесії: 18+
Бразильська супермодель Лаіс Рібейро, яка є однією з "ангелів" Victoria’s Secret, здивувала прихильників гарячою фотосесією. Її результатами манекенниця поділилась у блозі.
27-річна бразильська модель може похизуватись ідеальною фігурою та яскравою зовнішністю. Відтак гаряча Лаіс Рібейро – одна з найпопулярніших "ангелів" Victoria’s Secret, яка бере участь у сексапільних зйомках спідньої білизни.
Читайте також: Модель Ельза Госк показала звабливе тіло у брендовому купальнику: гарячі фото
Судячи з фото, зірка не приховує своєї привабливості та не соромиться поставати перед камерою в дуже відвертих образах. Так, Лаіс знялась у стильній зйомці топлес. Вбрана у червону спідницю-міді, модель грайливо прикрила оголені груди руками, що виглядало дуже спокусливо.
Та це не єдині пікантні знімки, які з'явились у блозі "ангела" Victoria’s Secret. Лаіс Рібейро постала перед камерою в шкіряних шортах та білому топі. Окрім цього, супермодель поділилась спекотними фото з відпочинку в Мексиці. Манекенниця приміряла кілька купальників та продемонструвала розкішну фігуру.