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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Модель Лаіс Рібейро знялась топлес у сексапільній фотосесії: 18+

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Модель Лаіс Рібейро
Модель Лаіс Рібейро / Фото із соцмереж

Бразильська супермодель Лаіс Рібейро, яка є однією з "ангелів" Victoria’s Secret, здивувала прихильників гарячою фотосесією. Її результатами манекенниця поділилась у блозі.

27-річна бразильська модель може похизуватись ідеальною фігурою та яскравою зовнішністю. Відтак гаряча Лаіс Рібейро – одна з найпопулярніших "ангелів" Victoria’s Secret, яка бере участь у сексапільних зйомках спідньої білизни.

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Судячи з фото, зірка не приховує своєї привабливості та не соромиться поставати перед камерою в дуже відвертих образах. Так, Лаіс знялась у стильній зйомці топлес. Вбрана у червону спідницю-міді, модель грайливо прикрила оголені груди руками, що виглядало дуже спокусливо. 

 

Та це не єдині пікантні знімки, які з'явились у блозі "ангела" Victoria’s Secret. Лаіс Рібейро постала перед камерою в шкіряних шортах та білому топі. Окрім цього, супермодель поділилась спекотними фото з відпочинку в Мексиці. Манекенниця приміряла кілька купальників та продемонструвала розкішну фігуру. 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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