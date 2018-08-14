Модель Лаіс Рібейро знялась топлес у сексапільній фотосесії: 18+

Бразильська супермодель Лаіс Рібейро, яка є однією з "ангелів" Victoria’s Secret, здивувала прихильників гарячою фотосесією. Її результатами манекенниця поділилась у блозі.

27-річна бразильська модель може похизуватись ідеальною фігурою та яскравою зовнішністю. Відтак гаряча Лаіс Рібейро – одна з найпопулярніших "ангелів" Victoria’s Secret, яка бере участь у сексапільних зйомках спідньої білизни.

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Судячи з фото, зірка не приховує своєї привабливості та не соромиться поставати перед камерою в дуже відвертих образах. Так, Лаіс знялась у стильній зйомці топлес. Вбрана у червону спідницю-міді, модель грайливо прикрила оголені груди руками, що виглядало дуже спокусливо.

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 13 Сер 2018 р. о 12:13 PDT

Та це не єдині пікантні знімки, які з'явились у блозі "ангела" Victoria’s Secret. Лаіс Рібейро постала перед камерою в шкіряних шортах та білому топі. Окрім цього, супермодель поділилась спекотними фото з відпочинку в Мексиці. Манекенниця приміряла кілька купальників та продемонструвала розкішну фігуру.

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 13 Сер 2018 р. о 4:30 PDT

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 13 Сер 2018 р. о 2:24 PDT

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 12 Сер 2018 р. о 1:51 PDT

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 11 Сер 2018 р. о 2:33 PDT