Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі показала фігуру після народження дитини
23:09, 9 січня 651 Читать новость на русском
30-річна модель Розі Хантінгтон-Уайтлі через півроку після народження сина повернулася у чудову форму.
Розі опублікувала фото у чорному бікіні з блискітками. Також можель виклала знімок бамейну із словами "Приїжджайте в Майямі".
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24 липня 2017 року Розі та її 50-річний наречений актор Джейсон Стетхем вперше стали батьками. Хлопчика назвали Джек Оскар Стейтем. Пара у стосунках вже 8 років, але вони досі не одружилися.
Розі Хантінгтон-Уайтлі
Джерело: 24 Канал
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