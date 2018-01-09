Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі показала фігуру після народження дитини

30-річна модель Розі Хантінгтон-Уайтлі через півроку після народження сина повернулася у чудову форму.

Розі опублікувала фото у чорному бікіні з блискітками. Також можель виклала знімок бамейну із словами "Приїжджайте в Майямі".

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24 липня 2017 року Розі та її 50-річний наречений актор Джейсон Стетхем вперше стали батьками. Хлопчика назвали Джек Оскар Стейтем. Пара у стосунках вже 8 років, але вони досі не одружилися.

Розі Хантінгтон-Уайтлі

Le specs Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw) 8 Січ 2018 р. о 9:02 PST