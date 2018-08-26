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Модель Тейлор Хілл стала обличчям нового аромату: фото

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Тейлор Хілл в кампейні Tease Rebel
Тейлор Хілл в кампейні Tease Rebel / headlineplanet.com

"Ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Тейлор Хілл не лише рекламує звабливі новинки марки, а й парфуми. Відтак, зірка стала обличчям нового аромату Tease Rebel.

Парфуми від Victoria's Secret стали доповненням до вже існуючого аромату Tease. Новинка Tease Rebel у свою чергу відрізняється нотками фіалки і дикої троянди, які добре гармоніюють у квітковій композиції.

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Обличчям двох ароматів стала американська модель Тейлор Хілл. У кампейні нових парфумів 22-річна дівчина позує в стильному street-style образі, – об'ємній шкіряній куртці і штанах, в чорній толстовці та в колготах у сіточку.


Тейлор Хілл в кампейні Tease Rebel

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: Headline Planet
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