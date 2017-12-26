Модель Victoria's Secret показала ідеальний прес у бікіні: фото
23:08, 26 грудня 1214 Читать новость на русском
"Ангел" Victoria's Secret Ізабель Гулар продемонструвала свою чудову спортивну фігуру в купальнику під час відпочинку в Бразилії.
Ізабель насолоджується відпочинком у компанії коханого – німецького голкіпера Кевіна Траппа.
Дівчина обрала бікіні нюдових відтінків, яке ще більше підкреслило її бронзову засмагу.
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До слова, інші "ангели" Victoria's Secret також відпочивають у Бразилії, зокрема, Алессандра Амбросіо та Кендіс Свейнпол, яка вагітна другою дитиною.
Джерело: 24 Канал
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