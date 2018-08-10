Модель Вінні Харлоу показала розкішну фігуру в купальнику: гарячі фото

Популярна канадська модель Вінні Харлоу засвітила стрункі форми в крихітному купальнику. Гарячі знімки вона опублікувала у своєму блозі.

Супермодель Вінні Харлоу – не з тих, хто буде комплексувати через свою особливу зовнішність. Навпаки, саме вітиліго принесло манекенниці всесвітню славу. Відтак знаменита канадка не приховує своєю особливості, демонструючи її у відвертих образах.

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Так, Вінні Харлоу вчергове показала своє струнке тіло в купальнику. Зірка позувала перед камерою у світлому пляжному вбранні, яке ледь виднілось на її спокусливому тілі. Для зйомки модель обирала пікантні та дещо провокативні пози.

Моя розкішна Ямайка,

– лаконічно написала Вінні Харлоу.

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 9 Сер 2018 р. о 7:25 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 7 Сер 2018 р. о 9:16 PDT

Відомо, що гарячі знімки Вінні Харлоу зробила під час своєї відпустки на Ямайці. Канадська манекенниця виглядала дуже звабливо, що відзначили і її прихильники у мережі.