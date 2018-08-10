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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Модель Вінні Харлоу показала розкішну фігуру в купальнику: гарячі фото

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Вінні Харлоу в купальнику
Вінні Харлоу в купальнику / Фото із соцмереж

Популярна канадська модель Вінні Харлоу засвітила стрункі форми в крихітному купальнику. Гарячі знімки вона опублікувала у своєму блозі.

Супермодель Вінні Харлоу – не з тих, хто буде комплексувати через свою особливу зовнішність. Навпаки, саме вітиліго принесло манекенниці всесвітню славу. Відтак знаменита канадка не приховує своєю особливості, демонструючи її у відвертих образах.

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Так, Вінні Харлоу вчергове показала своє струнке тіло в купальнику. Зірка позувала перед камерою у світлому пляжному вбранні, яке ледь виднілось на її спокусливому тілі. Для зйомки модель обирала пікантні та дещо провокативні пози. 

Моя розкішна Ямайка,
– лаконічно написала Вінні Харлоу. 

 

How many days until your love

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow)

 

 

 

Відомо, що гарячі знімки Вінні Харлоу зробила під час своєї відпустки на Ямайці. Канадська манекенниця виглядала дуже звабливо, що відзначили і її прихильники у мережі. 

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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