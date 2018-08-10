Модель Вінні Харлоу показала розкішну фігуру в купальнику: гарячі фото
Популярна канадська модель Вінні Харлоу засвітила стрункі форми в крихітному купальнику. Гарячі знімки вона опублікувала у своєму блозі.
Супермодель Вінні Харлоу – не з тих, хто буде комплексувати через свою особливу зовнішність. Навпаки, саме вітиліго принесло манекенниці всесвітню славу. Відтак знаменита канадка не приховує своєю особливості, демонструючи її у відвертих образах.
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Так, Вінні Харлоу вчергове показала своє струнке тіло в купальнику. Зірка позувала перед камерою у світлому пляжному вбранні, яке ледь виднілось на її спокусливому тілі. Для зйомки модель обирала пікантні та дещо провокативні пози.
Моя розкішна Ямайка,
– лаконічно написала Вінні Харлоу.
Відомо, що гарячі знімки Вінні Харлоу зробила під час своєї відпустки на Ямайці. Канадська манекенниця виглядала дуже звабливо, що відзначили і її прихильники у мережі.
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