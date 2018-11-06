Десятий випуск другого сезону революційного проекту "Модель XL" вже вийшов на екрани 6 листопада на каналі "1+1". У 10 випуску програми журі обрало переможницю шоу з-поміж трьох фіналісток: Наталки Петрик, Ірини Стішок та Анни Логвінової.

Серед безлічі пишних красунь до реаліті-шоу "Модель XL" 2 сезон потрапили найяскравіші дівчата – реальні жінки нереальної краси. Вони долатимуть свої страхи та комплекси, пройдуть непрості випробування, вчитимуться любити своє тіло, щоб стати головною моделлю XL в Україні.

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У 10 випуску 2 сезону шоу "Модель XL" перед журі стояло не менш складне завдання – обрати з 3 моделей лише одну найкращу, яка отримає перемогу на проекті. Головні критерії до дівчат на модельному проекті – зріст не менше 170 сантиметрів, ідеальна шкіра, підтягнута фігура у формі пісочного годинника, дотримання здорового способу життя і харчування та впевненість у собі. Учасниці проекту змагатимуться між собою і полюблять себе такими, якими вони є, заради великої мрії – стати успішною моделлю plus-size. Їм під силу зруйнувати стереотипи про жіночу красу!

Хто отримав головну перемогу на проекті – дивіться у відео.

Модель XL 2 сезон 10 випуск дивитися онлайн (відео доповнюється)

Останній тиждень в учасниць проекту був максимально наближеним до реалій модельного життя. Їх чекали жорсткі фотосесії, серйозні розмови із замовниками та справжні покази колекцій нарівні з професійними моделями стандартних модельних форм.

Випробування "Фотосесія з кіньми"

Перше завдання було неабияк важким для Наталки, Ірини та Анни. Їх завезли на чарівну локацію біля озера, де вони повинні були позувати для фешн-фотографа з граціозними кіньми. Двоє білих коней та один коричневий чудово гармоніювали з фіналістками проекту, які у легких білих сукнях та віночках мали зообразити чарівність та силу водночас.

Спочатку дівчата зробили власні індивідуальні фотосесії на фоні озера, де експерти на кільках секунд намагались вгомонити коней і віддати їх моделям для вдалих кадрів. Після трьох індивідуальних фотосесій, де кожен намагався вразити фотографа та вимогливого суддю Богдана Юсипчука незвичними позуваннями та грайливими очима, дівчат також очікувала спільна фотосесія.

Якщо в індивідуальних зйомках дівчата змогли покладатись лише на себе, то у спільній фотосесії вони проявили себе не лише як моделі, а й як режисери. Кожна з них уявила свій "ідеальний" кадр та композицію у ньому та вказувала дівчатам, як позувати спільно для фотографа та разом гармонійо виглядати. Найбільше у цьому випробуванні пощастило Наталці Петрик, яка добре впоралась з двома етапами завдання і сподобалась як судді Богдану, так і фотографу Даші.

Випробування "Співбесіда з редактором"

На цьому випробування останнього тижня в "будинку моделей" не завершились. Наступним кроком до бажаної перемоги стало завдання від Андре Тана, який поряд з класичними дизайнерськими сорочками білого кольору залишив фіналісткам послання. У ньому він зазначив, що Наталку Петрик, Анну Логвінову та Ірину Стішок чекає справжня співбесіда з головним редактором українського видання Elle Сонею Забугою. Дизайнер і суддя проекту Андре Тан додав, що редакторка матиме вплив на думку суддів при виборі переможниці проекту "Модель XL".

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Дівчата неабияк розхвилювались, адже не всі вони мали досвід спілкування з роботодавцями, а особливо – з такими відомими медіа-представниками. Раніше Соня Забуга вже мала змогу оцінити не лише фіналісток проекту, а й інших учасниць під час одного із завдань у попередніх випусках шоу. Цього ж разу вона влаштувала їм справжній "допит", ставивши зі своїм напарником стандартні та навіть інколи незручні питання кандидаткам, які боролись за звання найкращої plus-size моделі.

Першою на співбесіду пішла бухгалтер за професією Ірина Стішок. Впевнено почавши свою розмову із Сонею Забугою, вона скоро розгубилась після питань на знання імен відомих пишнотілих моделей в світі, на знання іноземних мов та фешн-фотографів. Модель не змогла на ці питання відповісти, але своєю співбесідою все ж залишилась задоволена.

Наступною підкорювати серце "залізної леді" журналу Elle пішла матір-одиначка двох дітей Анна Логвінова. Модель теж сміливо почала розмовляти з редактором глянцю, але теж не змогла відповісти, чому не цікавиться фешн-індустрією у глянцях та загалом життям зірок-моделей. Соня Забуга засумнівалась, чи зможе Анна поєднувати материнство і модельний бізнес, але модель її запевнила, що все вийде, якщо вона отримає квиток у бажане майбутнє.

Юрист за освітою Наталка Петрик одразу пішла "ва-банк" і почала свою співбесіду італійською мовою. Це неабияк здивувало Соню, адже вона не очікувала, що Наталка у такому молодому віці вже вільно володіє шістьма мовами. Але редакторка засумнівалась, чи потрібна їй модельна кар'єра, якщо окрім проекту вона задіяна у багатьох інших видах діяльності. Наталка теж запевнила Забугу, що вона точно визначилась, чим хоче займатись у житті і що це не тимчасове захоплення. Однак Петрик теж не змогла назвати фешн-фотографів, у яких би хотіла знятись для глянців.

Після співбесіди дівчата у кількох різних образах знялись у фешн-зйомці в студії, де інтенсивно працювали як з Сонею Забугою, так і з молодим фешн-фотографом. Кожен намагався якнайкраще себе показати і, на думку редакторки українського журналу Elle, найвдаліше під час фотосесії себе проявила Наталка Петрик.

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Випробування "Показ Андре Тана"

Після двох складних випробувань трьох дівчат очікувало виселення з "будинку моделей" та спільна вечеря з екс-учасницями проекту 2 сезону "Модель XL". В той час вимогливі судді сиділи за круглим столом і припускали, хто з трьох дівчат зможе отримати перемогу. Богдан Юсипчук, Андре Тан і Тетяна Мацкевич розділились у думках, тому останню крапку в цьому сезоні мало поставити останнє випробування і фінальний показ дизайнера Андре Тана.

Український модельєр презентував свою другу колекцію одягу для пишнотілих моделей під назвою А.Tan Plus Star. За локацію Андре Тан обрав знімальний павільйон, де відбуваються не менш масштабні українські телевізійні шоу – "Танці з зірками" та "Голос країни". На показ прибули найкращі зірки українського шоу-бізнесу, думку яких також мав на меті врахувати Андре Тан.

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Спочатку на показі мали продемонструвати одяг моделі зі стандартними формами, потім деякі зірки (Леся Нікітюк та Оля Полякова), а вже після цього майже всі учасниці проекту "Модель XL" включно з фіналістками шоу. Якщо екс-учасниці досить переживали перед виходом на паркет, то Наталка Петрик, Анна Логвінова та Ірина Стішок просто не тямили себе як з щастя, так і з неймовірних хвилювань. Судді проекту позитивно відзначили всіх фіналісток шоу, а дизайнер колекції Андре Тан заявив, що моделі на всі 100% виклались і достойно представили його одяг.

Фінал шоу

Після завершення показу всі зіркові гості події покинули павільйон і на їхньому місці залишились лише найближчі друзі та родичі фіналісток проекту "Модель XL". До суддівської "трійці" приєдналась у фіналі шоу Катя Осадча, яка була присутня на кастингу проекту, тому її думка теж неабияк вплинула на результат. Адже вона стала свідком того, як дівчата кардинально змінились з моменту перших кастингів.

Під час оголошення результатів, судді вирішили одразу визначити суперфіналісток проекту. Тому одна з трьох дівчат повинна була покинути шоу одразу на паркеті знімального павільйону. Підсумувавши всі завдання, які пройшли моделі-фіналістки в останній тиждень проекту, першою з трійки фіналісток вибула Ірина Стішок.

Отже, залишилась Наталка Петрик і Анна Логвінова. Кожна з дівчат не була впевненою на 100%, що саме вона є тією переможницею. Перед оголошенням вердикту, дівчата повинні були виголосити своє останнє слово, чому ж вони повинні отримати цю перемогу. Вислухавши моделей, судді прийняли відповіді і остаточно визначились з головною plus-size моделлю країни. Що цікаво, редакторка українського глянцю Elle Соня Забуга неабияк повпливала на фінальне рішення.

Тому, переможницею 2 сезону проекту "Модель XL" стала Наталка Петрик!

Наталка Петрик

Вік: 23 роки

Рідне місто: Львів

Модель, яка вчилась на юриста, вирішила показати своєму батькові, що вона може бути відмінним спеціалістом не лише у своїй сфері, а й в модельній індустрії. Вона безмежно любить свого батька, але хоче довести свою правоту. Наталя раніше брала участь в проекті "Мастер шеф" на телеканалі "СТБ".